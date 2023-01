Escape from Tarkov får omfattende ny oppdatering

HQ

Selv om spillet har fløyet litt under radaren her på Gamereactor, kan noe tyde på at mange spiller Escape from Tarkov, et omfattende FPS MMO, som blant annet skal sies å være ganske utfordrende, og krever godt samarbeid mellom spillerne.

Nå har det kommet en omfattende ny oppdatering, 0.13, som blant annet tilføyer et gigantisk nytt område til den semi-åpne verdenen. Det er også nye våpen, PvE-innstillinger som lar spillere tukle med været i visse scenarier, og selvfølgelig Streets of Tarkov.

De legger nå også til FSR 2.1 fra AMD, men det er fortsatt ikke noe nytt om en konkret, full lansering eller en konsollversjon.