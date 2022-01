HQ

Escape from Tarkov har vært under utvikling lenge, men spillere har i rundt et år kunnet teste spillets nyeste funksjoner, samtidig med at utvikleren Battlestate Games har fortsatt utviklingen.

Nå er det snart store nyheter for de som har Nvidia-grafikkort, for Escape from Tarkov er blant de spillene som får noen nye muligheter, deriblant DLSS.

En trailer viser spillet med en mer stabil bildeoppdateringsfrekvens som følge av tilføyelsen av DLSS, og du kan se den nedenfor.