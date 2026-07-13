Et analysefirma hevder at Steam har hatt sitt beste halvår noensinne

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Selv om komponentprisene stiger eksponentielt fra måned til måned for å drive maskinvaren i AI-datasentre, er det fortsatt brukere som klarer å bygge sine egne datamaskiner for spill, og utvalget av spill tilgjengelig i dette formatet er fortsatt så stort og variert at PC-spillbransjen fortsetter å blomstre.

Og hvis vi skal sette tall på denne påstanden, er det tallene som nettopp er publisert av markedsanalysefirmaet Alinea Analytics, som oppgir at Steam oppnådde det svimlende tallet på 11 100 millioner dollar i bruttoinntekter i de første seks månedene av kalenderåret 2026. «Det beste halvåret i plattformens historie», sa Rhys Elliott, leder for markedsanalyse hos Alinea. «Dette representerer en økning på 14,5 prosent sammenlignet med første halvår i 2025, og til og med en økning på 8 prosent sammenlignet med andre halvår i 2025, som var preget av julehandelen – en sammenligning som er desto mer bemerkelsesverdig med tanke på at andre halvår vanligvis er det mest lønnsomme takket være sesongsalg og julehandelen.»

Den fullstendige rapporten gir ytterligere data for å bedre forstå denne veksten og omsetningen, særlig i lys av de stigende kostnadene ved store lanseringer, at enkelte selskaper, som Ubisoft, har kommet tilbake til plattformen, og fremveksten av visse svært populære spill som «friendslop»-titler, der Mecha Chameleon spesielt nevnes som et av spillene som har generert mest omsetning de siste månedene.

Hva synes du om Steams vekst de siste månedene? Vil den klare å opprettholde denne utviklingen selv om PC-komponenter fortsetter å bli dyrere?