Et Animal Crossing: New Horizons-leksikon lanseres i Japan i år

Nintendo har riktig nok sluttet å utvikle nytt innhold til Animal Crossing: New Horizons, men det betyr ikke at det ikke kommer nye måter å nyte og oppleve den bedårende verden på i fremtiden.

I Japan senere i år kommer det et leksikon dedikert til Animal Crossing: New Horizons. Det sies å inkludere en 57 minutter lang DVD som forteller alt om insektene, fiskene og fossilene som kan finnes i spillet, og inneholder til og med litt informasjon for hver av disse 235 artene.

VGC rapporterer at boken lanseres 29. juli i Japan, og dessverre legger de til at det ikke er noen planer om en engelsk oversettelse, hvilket betyr at det sannsynligvis ikke får en vestlig lansering i det hele tatt.