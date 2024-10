Et av de beste Batman-eventyrene gjennom tidene får en oppfølger

HQ

Hvis du spør en Batman-entusiast om å rangere de beste Batman-eventyrene, er sjansen stor for at Hush kommer høyt på listen, om ikke helt på førsteplass. Men så er da også Jim Lees og Jeph Loebs 20 år gamle eventyr en fantastisk klassiker som fansen utallige ganger har bedt om å få filmatisert eller spilt.

Selv om vi tilsynelatende må vente på sistnevnte, er det nå klart at vi vil få mer Hush. Under New York Comic Con kunngjorde DC at Jim Lee og Jeph Loeb nok en gang vil stikke hodene sammen for å levere Hush 2, hvis første utgave (Batman #158) vil bli utgitt i mars 2025.

Duoen lovet at denne historien vil "løse Hush-sagaen en gang for alle", men vi skal ikke håpe på en lykkelig slutt, for de kunne ikke love "at alle vil komme levende fra det".

Konklusjonen er at det er mye moro i vente for DC-fans, selv for dem som foretrekker tegneserier fremfor filmatiseringer.

Takk Batman News