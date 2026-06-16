Et B-52-bombefly styrter i California – åtte omkom

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Det er rapportert at et B-52-bombefly har styrtet like utenfor Edwards Air Force Base i Sør-California. Ulykken skjedde om kvelden europeisk tid (og sent på formiddagen lokal tid). Flyet var på en rutinemessig testflyging da det under takeoff opplevde et uavklart problem og styrtet.

Ifølge BBC News ble det relativt raskt vurdert at ulykken var dødelig, og det ble bekreftet at de åtte passasjerene omkom i ulykken. Årsaken til ulykken under takeoff er ennå ikke funnet og offentliggjort, og prosessen kan ta opptil 30 dager.

Ulykken ble i det minste begrenset til rullebanen på basen, noe som betyr at selv om anlegget ligger like nord for Los Angeles, var det ingen annen fare for liv eller ytterligere skader som følge av hendelsen.

Oberst James Hayes har uttalt at passasjerene besto av «en blandet besetning av militærpersonell, sivile fra myndighetene og leverandører til myndighetene».