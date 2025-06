Et Capcom Spotlight vil skje neste uke med et nytt glimt av Resident Evil Requiem

HQ

Capcom så litt tørre ut etter noen travle år med flotte nyinnspillinger av Resident Evil, det anerkjente Street Fighter 6, og det enormt populære Monster Hunter Wilds også. Det japanske selskapet, som har vokst hvert år det siste tiåret, hadde en usikker og uannonsert fremtidig spillskifer, i det minste var det tilfelle til Summer Game Fest perioden rullet rundt.

Først hadde vi et livstegn fra Pragmata, som bekreftet at spillet ville bli lansert i 2026, og deretter kort tid etter Resident Evil 9 ble kunngjort, med dette kjent som Resident Evil Requiem. Hvis du trodde det var alt vi ville se av begge spillene en liten stund, har vi noen overraskende nyheter ettersom et Capcom Spotlight -show også er kunngjort.

Dette vil være et show som er rundt 40 minutter i varighet, og som vil gi glimt av ikke bare Resident Evil Requiem og Pragmata, men også fremtiden til Monster Hunter Wilds og Street Fighter 6 også.

Spotlight vil skje 26. juni kl. 23:00 BST / 00:00 CEST den 27. juni.