Et Dungeons & Dragons VR-spill er på vei.

I Dungeons & Dragons er det fordypning som gjelder. I motsetning til et videospill, der du alltid ser det som er foran deg, ligger mye av styrken i D&D i at du og vennene dine forestiller dere hva som skjer. Men hva om du kunne se hva som var rundt deg? Hva om det virkelig føltes som om du befant deg i bordspillet?

Det er det Resolution Games prøver å få til med sitt Dungeons & Dragons VR-spill. Det er ikke offentliggjort noen skjermbilder, og det er heller ikke kunngjort noen utgivelsesdato ennå, bare at spillet er lansert, men Tommy Palm, grunnlegger og administrerende direktør i Resolution Games, har uttalt seg om teamets begeistring.

"Som alle som har spilt Demeo kan gjette, er vi utrolig store fans av bordrollespill", sier han. "De har en enestående evne til å bringe folk sammen for å skape felles opplevelser, og det er noe vi også har forsøkt å fange opp med nesten alle utgivelsene i biblioteket vårt. Dungeons & Dragons tilbyr en av de rikeste fantasiverdenene som noensinne er skapt, og den blir bare større for hver nye kildebok og hvert nye eventyr. Vi er svært ydmyke over å få muligheten til å jobbe med en så utrolig IP, og vi ser frem til å dele de første detaljene om dette nye prosjektet i fremtiden."

Dette blir det første VR-spillet i Dungeons & Dragons-universet. Etter suksessen med Baldur's Gate III er det tydelig at det finnes et publikum for bordrollespill, så la oss håpe at dette kan leve opp til forventningene.

Takk, IGN.