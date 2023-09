Et forsvunnet Pokémon-spill har blitt funnet og er nå spillbart

HQ

Du har sannsynligvis aldri hørt om førstepersonsspillet Pokémon 2000 Adventure. Det var en filmatisering for å markedsføre Pokémon: The Movie 2000 der du utforsket et 3D-miljø som Pokémon-trener og valgte mellom tre ulike lag for å navigere i omgivelsene og løse gåter.

Det var et enkelt spill etter dagens standard, men utrolig imponerende for sin tid. Did You Know Gaming? har tatt for seg Cyberworlds bragd i en video som viser hvor bra spillet var for Pokémon-fans, og hvordan det oppnådde over en million nedlastinger i løpet av en måned.

Nintendo stengte imidlertid spillet kort tid etter, fordi de var bekymret for kvaliteten. Ikke at den var dårlig, vel å merke, men at det var for bra. Eddie Ruminski, en programmerer hos Cyberworld som jobbet med spillet, forklarer at "Nintendo fikk panikk, og de ga oss umiddelbart et pålegg om å stanse spillet."

"Det var det største komplimentet. Via cease and desist, der de sa: 'Beklager, det dere laget lignet for mye på et godt videospill'."

Takket være filene fra originalspillet og arkivarers harde arbeid kan du imidlertid laste ned og spille spillet via Internet Archive i dag.