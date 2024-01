Et fotballspill fra EA var ikke det mest solgte spillet i Storbritannia i 2023

HQ

Hvis du noen gang har vært i tvil om at britene liker fotball, er det bare å ta en titt på den største fysiske tittelen hvert år det siste tiåret. Spoiler alert... Det var et FIFA-spill. Eller det var det i hvert fall, for etter navnebyttet til EA Sports FC klarte EAs fotballtilbud å snuble og til slutt bli slått som det største boksspillet i Storbritannia i løpet av et kalenderår.

Ifølge Gamesindustry.biz avrundet Hogwarts Legacy 2023 som den mest solgte fysiske tittelen i Storbritannia, og avverget dermed EA Sports FC 24, som trakk megatall etter utgivelsen i slutten av september. For å bevise hvor stort dette var, kan det nevnes at sist gang et EA-fotballspill ikke var det største fysiske spillet, var i 2013, da Grand Theft Auto V debuterte og rystet verden.

Det sies at over 50 % av salget av Hogwarts Legacy var til PS5, etterfulgt av PS4 og deretter Nintendo Switch (til tross for at spillet først ble lansert i november). Det sier seg selv at spillet så ut til å ha vanskeligere for å tiltrekke seg Xbox-spillere, i hvert fall når det gjelder fysisk salg.