Et helt nytt Mana-spill er på vei

JRPG-serien Mana kan ikke helt måle seg med sjangerens giganter som Final Fantasy, Dragon Quest og PErsona. Serien, som startet som en håndholdt Final Fantasy-spinoff, her dog fortsatt en god del fans, og så sent som forrige uke kom Legend of Mana HD, som er en remaster av PlayStation-klassikeren fra 1999.

Nettopp remasters er imidlertid også hva fansen har måttet nøye seg med i mange år, men nå er det første nye Mana-spillet siden mobilspillet Rise of Mana fra 2014 endelig på vei.

Den kommende tittelen ble annonsert i forbindelse med en livestram som feiret seriens 30-årsjubileum. Det var ikke mange detaljer vi fikk om spillet, utover at det kommer til konsoll.

"It would have been good if we could make a cool video announcement with a bang, but the 30th anniversary has just begun. To be honest, we are developing it. We are working on it, but please wait a little longer for the announcement," fortalte seriens produsent, Masaru Oyamada ifølge RPG Site.

Under presentasjonen ble det også avslørt at Square Enix i samarbeid med Warner Bros. Japan vil produsere animeserien Legend of Mana: The Teardrop Crystal.