Et japansk selskap har laget en AMOLED-versjon av en 3DS

HQ

Hvis du har håpet at Nintendo en dag skulle vende tilbake til 3DS-plattformen har vi gode nyheter. Et japansk firma har nemlig laget sin egen versjon av 3DS-plattformen, men med noen kjærkomne og ganske imponerende forbedringer.

Firmaet Tassei har nemlig tatt 3DS-plattformen og erstattet den opprinnelige skjermen med et seks tommers 1080p AMOLED-panel som kan operere med opptil 90 Hz. Dette ble vist frem på Tokyo Game Show (takk, Nintendo Life), og dessverre er enheten kun designet for test- og visningsformål og ikke for å spille titler eller selges som et forbrukerprodukt.

Det skal sies at enheten ikke er godkjent av Nintendo, så ikke forvent å se en ny Nintendo 3DS-kunngjøring med det første.