nyheter
John Wick: Chapter 4

Et AAA John Wick-spill er under utvikling

Og Lionsgate er klare til å fortelle oss mer om det "snart".

HQ

Vi er absolutt ikke de eneste som har lurt på hvordan et John Wick-spill kunne ha vært. Filmenes actionfylte verden er perfekt for et skikkelig kult spill i samme stil som Devil May Cry eller kanskje Max Payne. Så langt har det imidlertid ikke blitt gjort noen store investeringer, men det ser heldigvis ut til å endre seg.

Lionsgates siste kvartalsrapport avslører at selskapet jobber med et stort spill med Wick, og at de snart vil være klare til å avsløre mer om det. Adam Fogelson, styreleder i Lionsgate Motion Picture Group, sier:

"Våre AAA-spillmuligheter og andre spillmuligheter rundt John Wick og Saw og noen andre som vi snart vil kunngjøre."

Dette er faktisk ikke første gang de har snakket om dette. Tilbake i 2022 nevnte Lionsgate at de var ivrige etter å lage spill basert på John Wick-universet. Hvis de har jobbet med det i over tre år, virker det på tide å kunngjøre flere detaljer. Vi vet ikke hvem som utvikler det, men kanskje vi finner ut mer denne måneden, ettersom Microsoft holder sitt eget arrangement 26. januar.

John Wick: Chapter 4

