Et Lego-sett med Snøhvit og de syv dvergene er annonsert

Lego og Disney kommer utvilsomt til å oversvømme markedet med en rekke Snow White -produkter i nær fremtid, når live action-filmen med Rachel Zegler i hovedrollen etter hvert kommer. Men før den tid går Lego og Disney sammen om å produsere et sett basert på animasjonsfilmen fra 1937.

Snow White and the Seven Dwarfs Cottage Set sies å være en "hyllest til den aller første Disney-prinsessefiguren". Settet er basert på hytta der Snøhvit og dvergene bor, og består av 2228 deler som inneholder 10 minifigurer (Snøhvit, de syv dvergene, prinsen og den onde dronningen), samt glassboksen der Snøhvit sov.

"Den ikoniske hytta ligger dypt inne i den fortryllede skogen, og er full av nostalgi, fra soverommet med syv senger til rommet med orgel, bakebord, vask og skap."

Settet ser ut til å debutere 4. mars 2024, og Lego Insiders får tilgang fra 1. mars, og vil koste £189,99 / €219,99.