Et medlem av The Monkees var nær ved å snappe rollen som Fonzie fra Henry Winkler

Når vi tenker på skuespilleren Henry Winkler, tenker vi ikke bare på hans mange store komedieroller i nyere tid, men også på ham da han var mye yngre og spilte den berømte karakteren Arthur "Fonzie" Fonzarelli i sitcom-serien Happy Days. Den rollen har blitt synonymt med Winkler, og vi kunne ikke forestille oss mange andre spille den karakteren, men det kunne ha vært tilfelle.

I et intervju med People avslørte Micky Dolenz, kjent som trommeslager i bandet The Monkees, at han var svært nær ved å sikre seg rollen som Fonzie i Happy Days, før Winkler til slutt ble valgt fremfor ham.

Dolenz uttaler: "Jeg fikk den nesten. Det sto visstnok mellom meg og Henry [Winkler]. Han husker det også. Historien jeg har hørt er at han var på venterommet, så meg komme inn og tenkte: 'Å s---, dette får jeg aldri - Micky Dolenz er her! Så vi ler av det nå. Han er en god venn og et strålende talent."

Det er ingen kjærlighetssorg mellom de to stjernene, og Dolenz gir til og med Winkler mye av æren for jobben han gjorde i rollen som Fonzie.

"Herregud, han er bare så god. Jeg var definitivt ikke like god som ham. Kom igjen - han var Fonz! Han hadde den New York, New Jersey-greia. Jeg er fra Sør-California. Det ville ikke skje!"

Kan du se for deg noen andre spille Fonz?