Et nostalgisk PlayStation-prosjekt i gang på Kickstarter

Selv om det er få ting som slår skikkelig gjennomførte storspill som pusher grensene, så er det samtidig meget populært med retro for tida også. Det kommer hele tiden remastere og remakes, og minikonsoller med retrospill selger som varmt hvetebrød.

Nå får PlayStation-fansen en mulighet til å drømme seg tilbake til gamledager. En person ved navn Darren Hupke har nemlig dratt i gang et Kickstarter-prosjekt kalt Sony's PlayStation: A Chronological Visual Retrospective of Titles SCEA Published from 1995-2005. Som navnet viser handler det om en bok med bilder fra spillene mange av oss nøt under den femte konsollgenerasjonen.

Kickstarter-kampanjen har allerede nådd målet, så nå handler det om hvor mange delmål som låses opp for å gjøre produktet ende bedre.