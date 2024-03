Et Nova-prosjekt er på trappene hos Marvel

HQ

Et Nova-prosjekt ser ut til å være på trappene hos MCU. Den velkjente karakteren kan ha dukket opp allerede i 2014, da James Gunn hadde ham med i et utkast til Guardians of the Galaxy.

Nå bekrefter Marvels sjef for strømming, animasjon og TV, Brad Winderbaum, at et Nova-prosjekt er under utvikling. "Vi elsker Nova. Vi er veldig tidlig i utviklingen av Nova", sier Winderbaum til Comicbook.com. "Vi har planer om å utvikle Nova. Jeg elsker også Nova. Jeg elsker Rich Rider også. Jeg håper den blir filmatisert. Verden er alltid kaotisk. Det finnes alltid ting. Du må trylle frem disse tingene for å få dem til å skje, men jeg skulle gjerne sett en Nova-serie en dag."

For de som ikke vet det, er Nova en Marvel-superhelt som først ble utviklet i 1976. Richard Rider er det siste gjenlevende medlemmet av Nova Corps, og kan fly gjennom rommet og sprenge fiender i stykker med energistråler.

Det har blitt rapportert at Ryan Gosling har sluttet seg til MCU, så kanskje det er denne rollen som er sikret for ham.

Hva synes du om en Nova-film eller -serie?