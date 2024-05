Et nytt Activision-studio jobber med "en toppmoderne og neste generasjons spillopplevelse"

HQ

De siste månedene har de fleste Xbox-nyhetene handlet om permitteringer, kansellerte spill, nedlagte utviklere og lavt salg. Men heldigvis har Microsoft også morsommere ting på gang, og Activision kunngjør nå at de har startet et nytt studio ved navn Elsewhere Entertainment som allerede "jobber hardt med å skape en helt ny narrativbasert IP".

Denne utvikleren vil spesifikt ikke jobbe med Call of Duty, men har i stedet som mål å "lage en franchise med en varig arv som gir gjenklang langt utover spill". Studioet ligger i Polen, og har allerede mange veteraner om bord som tidligere har jobbet med spill som Cyberpunk 2077, Destiny, The Division, Far Cry, The Last of Us, The Witcher og Uncharted.

Akkurat nå er de på utkikk etter flere ansatte, og ønsker spesielt "de beste talentene fra hele bransjen og fra hele verden for å bidra til å skape en toppmoderne og neste generasjons spillopplevelse".

Det høres kanskje rart ut å starte et nytt studio med tanke på hvor mange som har fått sparken fra Activision Blizzard i år, men dette har sannsynligvis pågått siden før Microsoft kjøpte Activision (et nytt studio med ansatte og mål er ikke noe man bare slenger sammen i løpet av et par måneder). Polen er et ekstremt hett marked for spillutviklere, og det faktum at Activision ønsker å etablere seg der er slett ikke overraskende.