Et nytt Backyard Sports -spill er på trappene

Få ting sjarmerer spillere bedre enn nostalgi. Derfor er det logisk at en serie som mange vokste opp med i Backyard Sports -serien, vender tilbake. Hvis du ikke vet det, var disse spillene enkle måter for barn å lære og bli involvert i sport på.

Spillene ble berømmet for sin mangfoldige rollebesetning, inkludert barneversjoner av proffspillere i basketball, hockey, amerikansk fotball og fotball. Ifølge Variety er det nye spillet som er under utvikling, i full gang med produksjonen, og er en "ny og spennende versjon av de klassiske Backyard-spillene med kompatibilitet og oppdaterte funksjoner for dagens generasjon av spillere."

Originalfigurer og gammeldags spill vil være tilgjengelig, med litt ekstra utfordringer for nostalgiske fans. Det skal også være en TV- eller filmatisering på gang, men utgiveren Playground Productions har ikke bestemt seg for hva det skal bli.

Husker du at du spilte Backyard Sports?