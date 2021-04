Et nytt Battlefield-spill kommer til mobil i 2022

Du ser på Annonser

EA har nettopp annonsert at deres store Battlefield-serie får et helt nytt tilskudd i form av et mobilspill. Det kommer fra utvikleren Industrial Toys (som er kjent for Midnight Star-serien på iOS). De samarbeider med EA DICE, og spillet blir beskrevet som en fullverdig Battlefield-opplevelse av General Manager hos DICE, Oskar Gabrielson.

Det finnes enda ingen lanseringsdato (annet enn at de sikter på en lansering i 2022) eller endelig tittel, men flere detaljer bør komme snart. Skytespill er ekstremt populært på den mobile plattformen akkurat nå, så det var bare et spørsmål om tid før Battlefield også ville slenge seg på bølgen.

Hva angår det neste store Battlefield-spillet for konsoll og PC hadde Gabrielson en liten oppdatering å komme med også:

"We're in daily playtesting mode right now: polishing, balancing, and making the best possible Battlefield game we can. I can tell you it is a bold step. It has everything we love about Battlefield - and takes all of it to the next level. Epic scale. All-out military warfare. Crazy, unexpected moments. Game-changing destruction. Massive battles, packed with more players and mayhem than ever before. All brought to life with the power of next-gen consoles and PCs."