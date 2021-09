Et nytt Brothers in Arms er visst under utvikling hos Gearbox

HQ

Brothers in Arms: Furious 4 ble avslørt for mange, mange år siden, men etter mye stillhet endte utvikleren Gearbox med å avsløre at prosjektet var blitt skrotet. Siden da har det ikke vært mye nytt om serien, utover utviklerens løfter om at de ikke har glemt den.

Men nå har en gammel, eller ny, nyhet avslørt at de faktisk jobber på et annerledes Brothers in Arms-spill. Dette avslørte CEO Randy Pitchford helt tilbake i april i et intervju med Insomniac-sjef Ted Price i AIAS Game Maker's Notebook-podcasten - dog har det først nå kommet frem via Alt/Char.

Pitchford sier dog samtidig at de simpelthen ikke avslører spillet offentlig før det nærmer seg å være ferdig.

"I didn't even announce Borderlands 3 until it was in beta. It sucks because I know there's a lot of people —we're working on another Brothers in Arms game—but I'm not saying shit until we have it. We have fans that really love that [series], but they're just going to have to suffer."