Et nytt Commandos-spill er på vei

Husker du Commandos? Strategiserien ble engang betraktet som en av de absolutt viktigste på markedet, men som årene gikk ble den helt glemt, og ble i stedet erstattet av andre titler i samme sjanger. Tidligere i år kom dog Commandos 2 - HD Remaster, en restaurering av etterfølgeren, og her nevnte utgiveren Kalypso muligheten for et helt nytt spill i serien.

Det skjer nå. I et blogginnlegg på utgiverens hjemmeside står det at de har inngått en avtale med Claymore Game Studios, som nå blir Kalypsos tredje interne utviklerstudio, som har startet arbeidet på et nytt Commandos-spill.

Det blir ikke bare utviklet til PC, men vil komme til PlayStation 5 og Xbox Series X også, men dessverre vet vi ikke stort mer enn det. Kalypso kjøpte rettighetene til serien i 2018.

Gleder du deg?