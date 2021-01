Et nytt Crisis Core og Final Fantasy VII virker enda mer sannsynlig

Tidligere denne måneden ble det oppdaget at Square Enix hadde registrert varemerkene Ever Crisis, The First Soldier og Shinra Electric Power Company-logoen i Japan. Nå er vanligvis ikke jeg av typen som skriver om slikt siden veldig mange varemerker aldri ender opp som spill, særlig når de bare registreres ett sted. Akkurat sistnevnte gjør uansett sitt for at denne oppdateringen er interessant å merke seg.

For nå har Ever Crisis og Shinra Electric Power Company-logoen blitt registrert her i Europa også, så det virker som om Square Enix mener alvor. Begge deler omfatter blant annet videospill, og med tanke på at registeringene skjedde såpass tett på hverandre tviler jeg på at vi må vente til 2022 for å få vite hva det er snakk om.

Om du ikke vet hvorfor mange har blitt så spente av disse varemerkene skyldes det at ordet Crisis har blitt brukt en god del i sammenheng med spill i Final Fantasy VII-universt, mens The First Soldier kan referere til Sephiroth. De som har spilt Final Fantasy VII: Remake er nok ekstra spente. Uten at jeg trenger å skrive mer enn det av frykt for spoilere.