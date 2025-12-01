Et nytt Dead Rising er angivelig i arbeid hos Capcom

HQ

Det virker som om Dead Rising -serien er på vei tilbake fra de døde, eller i det minste fra en dyp søvn. Etter at det femte spillet under utvikling ble lagt ned for noen år siden, noe vi nylig fikk vite mer om under et intervju med en tidligere utvikler knyttet til prosjektet, ser det nå ut til at Capcom ønsker å vekke serien til live igjen, i form av et nytt prosjekt.

Som rapportert av MP1st, hevdes det at en annen Dead Rising er i arbeid, og at den har vært i produksjon til en viss grad siden minst 2023. Det sies at prosjektet går under kodenavnet "Rec" og at Frank West vil være tilbake som hovedperson, etter at han nylig dukket opp igjen ved roret til Dead Rising Deluxe Remaster.

Det er uklart om spillet blir en dedikert oppfølger eller ikke, men det sies at settingen vil være Hollywood, med handlingen som for det meste forekommer i en massiv filmproduksjon, og at Frank må håndtere en forstyrret regissør, som fungerer som hovedskurken for spillet.

Utover dette kan du forvente deg filmstjerneallierte, tilbakekomsten av tidsbegrensningsmekanikeren og Franks fotograferingsjobb, og potensielt til og med tilbakekomsten av mekanikeren som hjelper overlevende med å flykte.

Det har ikke vært noen tidslinje knyttet til prosjektet ennå, men rapporten hevder at "det er fortsatt et betydelig stykke unna."

Er du spent på mer Dead Rising?