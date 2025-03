Et nytt Katamari-spill har blitt annonsert ... eksklusivt for Apple Arcade

Gode nyheter til Katamari-fansen! Et splitter nytt spill i den sagnomsuste serien er annonsert. Haken er at det er et mobilspill som lanseres eksklusivt på Apple Arcade...

HQ

Spillet er kjent som Katamari Damacy Rolling Live, og det er det første originale spillet i serien på over åtte år. Det beskrives som et "quirky actionspill" der spillerne utvider sin Katamari ved å rulle opp gjenstander som er spredt rundt på jorden, og det hevdes å tilby "unikt og finurlig gameplay", i tillegg til et "fengslende lydspor som blander ulike sjangre".

Det har et livestreaming-lignende element, der spillerne etter hvert som spillet skrider frem blir sett av fans i spillet som kommenterer og samhandler med spilleren, noe som til slutt gjør det mulig for dem å utvikle og utvide et fellesskap for å låse opp nye etapper å fullføre.

Katamari Damacy Rolling Live vil debutere eksklusivt på Apple Arcade den 3. april, samme dag som et helt nytt Space Invaders fra Taito Corporation også lander på tjenesten, og dette beskrives som et "cutting-edge 3D shooter" og er kjent som Space Invaders Infinity Gene.