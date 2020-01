Et nytt Kingdom Hearts skal slippes raskere enn vi tror

Ventetiden mellom hvert nummererte Kingdom Hearts-spill har vært lang, så de færreste regnet vel med å få et nytt spill fra serien i nærmeste fremtid siden Kingdom Hearts III kom for et år siden. Tetsuya Nomura har dog en overraskelse på lur.

I en Q&A-tråd sier Nomura-san at de har satt to nye utviklerstudioer til å arbeide med Kingdom Hearts-serien, og at ett av disse vil slippe spillet sitt "overraskende snart". Nå skal det sies at Kingdom Hearts-sjefen poengterer vi fortsatt kan se langt etter et nytt hovedspill, men noe er altså nærmere enn de fleste hadde trodd.

Hva håper du det er?