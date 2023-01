Et nytt MechWarrior-spill skal komme i 2024

HQ

Det har seg ikke akkurat slik at MechWarrior-serien er blant bransjens bredeste og mest innflytelsesrike, men den har fortsatt en relativt lojal tilhengerskare, og de har ventet tålmodig på nyheter om neste kapittel en god stund.

Og for de har vi i dag gode nyheter, for nylig kunne Piranha Games-sjefen opplyse at de vil gi ut det neste MechWarrior-spillet i 2024:

"Og det er et annet MechWarrior-spill under utvikling hos Piranha. Jeg vil bare si at det ikke er MechWarrior Online 2, det er ikke etterfølgeren til MechWarrior Online, det er ikke online PvP - tenk på det mer på linje med MechWarrior 5, men et frittstående spill, et frittstående produkt."

Så vi forventer noe som likner på MechWarrior 5, som får en ny utvidelse 26. januar kalt Rise of Rasalhague.