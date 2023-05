Et nytt Pathfinder action-rollespill har blitt avslørt

HQ

Den lille utvikleren BKOM har nettopp avslørt en trailer som kunngjør sitt kommende action-RPG satt i Pathfinder-universet. Med tittelen Pathfinder: Abomination Vaults, vil det hente inspirasjon fra eventyret med samme navn i brettspillets RPG-regelsett.

Tidligere har Pathfinder-spill som Pathfinder: Kingmaker og Pathfinder: Wrath of the Righteous gjort det bra, med sistnevnte som har solgt over en million eksemplarer. Pathfinder: Abomination Vaults vil avvike noe fra disse spillene, da det er et action-RPG snarere enn et tradisjonelt RPG.

Vi må se om det kan oppnå den samme suksessen som Pathfinders andre videospilltilpasninger. For øyeblikket venter BKOM på lanseringen av Kickstarter-kampanjen, men med over 5000 mennesker som allerede følger, kan den få ganske mye trekkraft når den begynner.

Vil du sjekke ut Pathfinder: Abomination Vaults? Sjekk ut traileren nedenfor: