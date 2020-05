Et nytt Prince of Persia er på vei

Omtrent ti år har gått siden forrige gang vi fikk et skikkelig Prince of Persia, så det er ikke rart at mange tror Assassin's Creed-serien inntog drepte franchisen. Heldigvis er ikke dette tilfellet.

For etter måneder med rykter og uklare bilder av det som hevdes å være tidlige utgaver av et nytt Prince of Persia-spill har Ubisoft registrert domenenavnet princeofpersia6.com. Ikke akkurat nødvendig om det franske selskapet ikke har planer om å gjenopplive serien etter hvert.

Dermed blir spørsmålet bare hva det er snakk om og hvilke endringer som gjøres etter alle disse årene. Jeg kan si med en gang at ryktene om remastere eller remaker av den første trilogien er rent oppspinn, men det som foreløpig kalles Prince of Persia 6 er ikke et skuffende mobilspill heller for dere som frykter det. Med tanke på at både Watch Dogs: Legion, Assassin's Creed Valhalla, Gods & Monsters, Rainbow Six: Quarantine og Far Cry 6 står foran spillet på ventelisten må vi nok uansett vente en god stund før vi får se det.

Mens vi venter vil jeg gjerne vite hva du håper å se i et nytt Prince of Persia på PC, PlayStation 5 og Xbox Series X.