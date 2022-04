Et nytt Subnautica er under utvikling

HQ

Vi har en stund visst at Subnautica-utvikleren Unknown Worlds har jobbet på et helt nytt sci-fi-eventyr som forventes å lanseres via Early Acces en gang i 2022. Men det ser ut til at studioet har hatt to prosjekter på gang samtidig, for alt tyder nå på at det kommer en direkte oppfølger til Subnautica.

Og vi vet faktisk dette takket være Unknown Worlds selv. De skriver nemlig via Twitter at de søker folk til å jobbe på et nytt Subnautica:

"We're seeking a Senior Narrative Designer to work with us to help shape the next game in the Subnautica universe! Come and join our fully remote studio and let's make great games together. Check out the full job description here"

Det ser ut til at det fortsatt befinner seg i pre-produksjonsfasen, så ikke forvent å se dette på minst ett år eller to.