Et nytt SvampeBob Firkant-spill vil tilsynelatende bli avslørt denne helgen

Det ser ut til at vi skal bli introdusert for et nytt SpongeBob SquarePants -spill en gang i løpet av de neste dagene. Som lagt merke til av Gematsu, en skifer med rangeringer fra en rekke rangeringstavler rundt om i verden avslører eksistensen av et prosjekt med tittelen SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide.

Rangeringen fra Tysklands USK hevder at det er en actiontittel som kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S også, med Koreas GRAC som legger til at det vil være for alderen 12 år og oppover. Som forventet vil det bli utgitt av THQ Nordic, men det er ingen utvikler nevnt ennå, noe som betyr at det er uklart om dette er en Purple Lamp -produksjon eller ikke.

Når det gjelder når dette spillet vil bli en realitet, vil en rimelig antagelse være Summer Game Fest senere i dag, da det virker usannsynlig at tittelen vil bli knyttet til et mer plattformspesifikt show som Xbox Games Showcase eller PC Gaming Show, eller til og med mer indie-tilpassede sendinger som Day of the Devs.

Ser vi på utgivelsesdatoen eller vinduet, bekreftet THQ Nordic sist Halloween at et nytt SpongeBob-spill ville bli lansert en gang i 2025, noe som tyder på at dette er prosjektet det er snakk om.