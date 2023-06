Et nytt Wolfenstein ser ut til å være under utvikling

Det har lenge vært kjent at den svenske utvikleren MachineGames jobber med en Indiana Jones-tittel. Studioet har kapasitet til å utvikle to spill samtidig - noe som bekreftes via LinkedIn med en ansatt som jobber med "det kommende Indiana Jones-spillet og et annet uannonsert prosjekt" - der det andre prosjektet kan være et nytt Wolfenstein.

Serien har ligget i dvale siden utgivelsen av Wolfenstein: Youngblood i 2019, uten at noe nytt har blitt lansert eller annonsert. Men det har vært noen få tegn som peker mot et nytt Wolfenstein, og nå har vi fått enda et fra Tech4Gamers.

Det viser seg nemlig at MachineGames for tiden har en stillingsannonse for en senior animatør, som har noen ledetråder som peker mot et nytt eventyr med BJ Blazkowicz. Et av kravene er "Passion for video games and especially for first-person immersive games", noe som betyr at det sannsynligvis ikke er Indiana Jones (du vil vel gjerne se den karakteren i tredjeperson?), og dette blir enda tydeligere når vi leser at personen som søker bør ha "Strong familiarity with MachineGames' titles". Studioet har stort sett bare jobbet med Wolfenstein tidligere.

Vi får også flere ledetråder, som at det kreves "erfaring med å animere skapninger eller firbente figurer", og Wolfenstein-spillene har ofte dyr som Kampfhund og Panzerhund.

For å oppsummere virker det som om MachineGames jobber med et førstepersonsspill som inkluderer firbente skapninger, og som har en forbindelse til studioets tidligere spill (som bokstavelig talt er Wolfenstein-serien). Det kan være noe helt annet, men det ser stadig mer sannsynlig ut at vi skal jakte på nazister igjen snart.