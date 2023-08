Et pasifistisk løp vil kanskje ikke være mulig i Starfield

HQ

Bethesda kommer kanskje ikke til å gi spillerne muligheten til å gjennomføre et fullstendig pasifistløp, til tross for at de har mange andre funksjoner som kan hjelpe dem med å unngå kamp. I en nylig Discord Q&A ble designdirektør Will Shen og designer Emil Pagliarulo spurt om det er mulig å gjennomføre et pasifistløp.

"Jeg kan ikke garantere at alle oppdrag kan fullføres i pasifistmodus, men vi har et par systemer som kan hjelpe", sa Shen. "Det ene systemet er taleutfordringsspillet vårt, der du kan overtale noen til å gjøre noe, for eksempel å la være å slåss mot deg. Taleutfordringsspillet legges til i bestemte skriptfestede øyeblikk, og vi prøver å legge det til i de fleste oppdrag der viktige personer konfronterer deg."

"Vi snakket om dette veldig tidlig under forproduksjonen", legger Pagliarulo til, "om vi ville støtte en "ikke-dødelig" gjennomspilling fullt ut eller ikke. Vi innså at det av ulike grunner ikke var helt gjennomførbart. Når det er sagt, finnes det noen gode ikke-dødelige alternativer, enten gjennom dialog eller ved å bruke et ikke-dødelig våpen. De kan brukes i visse situasjoner, faktisk i mange situasjoner, selv om jeg ikke uten videre kan si at du kan fullføre hele spillet uten å drepe."

I spørsmålsrunden, som er transkribert i sin helhet på Reddit, ble det også bekreftet at vi vil kunne havne i fengsel i Starfield, så selv om vi må ty til vold, er det best å sørge for at det ikke skjer der det er noen autoriteter i nærheten. Med modding vil det selvfølgelig være mulig å kjøre et fullstendig pasifistisk løp, men noen vil kanskje bli skuffet over å høre at det ikke vil være en viktig funksjon.