Et Pokémon-kort er solgt for over 3 millioner kroner på auksjon

Et ekstremt sjeldent Pokémon-kort har blitt solgt for $300,000 (ca 3,2 millioner norske kroner) på et arrangement holdt av Heritage Auctions.

HQ

Kortet er Trophy Pikachu No. 3 Trainer Bronze Professional Sports Authenticator Trading Card Game NM-MT 8 (Media Factory, 1997) First Tournament Holo, og bortsett fra å være en munnfull, er dette ett av fire kort som er kjent for å eksistere, på grunn av at det bare var tilgjengelig for de tre beste deltakerne i First Official Pocket Monsters Tournament i Chiba, Japan som ble holdt tilbake i 1997.

Det var noen andre kjente og dyre Pokémon-kort og andre gjenstander på auksjonen, med et uklippet cosmos foil-ark som inneholdt mer enn 100 kort som også gikk for $250,000.

Auksjonen trakk ikke bare øynene til velstående Pokémon-fans. Den hadde også noen sjeldne Magic: The Gathering-kort å få tak i. Det må lønne seg å være en samler i dag, da du aldri vet når du har fått hendene på et kort som en dag kan selges for en veldig høy pris.

Takk, TheGamer