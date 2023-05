Et rykte: Hele AEW: Fight Forever kan snart bli lekket ut i sin helhet

HQ

Det har blitt hevdet at hele det kommende brytespillet AEW: Fight Forever kan bli lekket i forkant av lanseringen. Vi har allerede hatt en tidlig titt på spillets prestasjoner, med tillatelse fra Xbox Store.

Nå antas det at gjennom Xbox-mobilappen kan spillere med makt starte spillet på Xbox-plattformer allerede før utgivelsesdatoen. Som Insider Gaming rapporterer, begynte alt dette da en WWE 2K dataminer viste et bilde over på Twitter av et fillager fra AEW: Fight Forever.

Det bildet har siden blitt tatt ned, men det antas at nesten hvem som helst i samfunnet kan gjøre det datamineren gjorde. Dette betyr at hele brytespillet kan lekke i forkant av lanseringen eller til og med kunngjøringen av utgivelsesdatoen.