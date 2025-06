Et skudd i siste sekund sender "underdogs" Indiana Pacers foran Oklahoma City Thunder i NBA-finalen

HQ

NBA-finalene har startet med en stor overraskelse: Indiana Pacers, som kom til finalen som underdogs, slo Oklahoma City Thunder i siste sekund: et skudd av Tyrese Haliburton med 0,3 sekunder igjen satte dem 110-111 over summeren. Pacers er nå 1-0 i finalen, en serie på best av sju kamper, selv om de hadde hjemmebaneulempe og lå 15 poeng bak i fjerde quarter.

Comebacket var eksepsjonelt, med ekstra flaks i siste sekund, og det begynner bra for Pacers, som er i sin første finale siden 2000, på jakt etter sitt første mesterskap siden 1973. Men serien blir lang, og Thunder, det beste laget i ligaen med 68 seire, den femte beste rekorden i NBA-historien, vil ikke gjøre ting enklere.

Den andre kampen, som spilles i Oklahoma, finner sted mandag kl. 13:00 BST, 14:00 CEST.