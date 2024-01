Et stort skritt har blitt tatt mot en reboot av The Office

HQ

Det har vært mange rykter og rapporter om at The Office skal komme tilbake i en eller annen form i fremtiden. En stund ble det spekulert i om det ville bli en fullstendig reboot, så ble det antydet at rebooten i stedet ville ta i bruk en ny lokasjon og nye karakterer, men ingenting har noensinne blitt bekreftet eller ført til noen vesentlig fremgang i forhold til seriens retur. Inntil nå.

Deadline har rapportert at Greg Daniels, forfatteren som ledet arbeidet med å tilpasse den amerikanske serien fra den britiske versjonen som opprinnelig ble laget av Ricky Gervais og Stephen Merchant, skal lede et utviklingsrom som skal utforske hva fremtiden kan bringe for en reboot av serien. Det opplyses at arbeidet i dette utviklingsrommet starter i morgen, noe som betyr at vi kan få høre viktige nyheter om The Office i løpet av de neste ukene.

Synes du det er på tide at vi får mer The Office eller bør serien forbli en juvel fra fortiden?