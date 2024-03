Et stort spillselskap skjønner ikke hvorfor de fortsetter å støtte Xbox.

HQ

Vi har lenge visst at Xbox har tapt (eller allerede har tapt) maskinvarekappløpet mot Sony PlayStation og Nintendo, men ser ut til å tette gapet med Game Pass og de andre funksjonene som Xbox-familien støtter. Det ser imidlertid ut til at Xbox er i større trøbbel enn vi hadde trodd, i hvert fall hvis vi skal tro Christopher Dring fra GamesIndustry.biz' opplevelse på GDC i år.

På GI Microcast avslørte Dring noen sjokkerende avsløringer fra ikke navngitte utviklere og deres syn på Xbox og hvordan merkevaren fungerer. Dring uttalte :

"Jeg hørte det fra et veldig fremtredende selskap, og et ikke så fremtredende, at Xbox' resultater i Europa er på vei ned. Du kan følge vår månedlige dekning av spillmarkedet, og du kan se at Xbox-salget faller, og det har falt gjennom hele fjoråret, og det faller enda mer i år.

"Jeg vet ikke hvorfor vi gidder å støtte det", lød det fra et stort selskap som ga ut et stort spill i fjor. Vi hørte at forhandlere i Europa vurderte, eller allerede hadde kuttet ned på Xbox-lageret i hyllene, enten det gjaldt maskinvare eller spill. Og nå har du forlag eller tredjepartsforlag som sier... "Vi legger ned mye arbeid i å lage en S-versjon eller en Series S-versjon av et spill, når markedet for oss ærlig talt er PC og PS5."

Dring sa videre at han antok at flere Xbox-eksklusive spill vil komme til PlayStation etter hvert hvis disse første spillene gjør det bra. Deretter bemerket han at han mener at "Xbox er i store problemer som maskinvareprodusent" fordi det kanskje ikke er verdt tiden og ressursene som kreves for å utvikle et spill til Xbox, selv om det åpner døren til Game Pass på konsollen og de mange andre funksjonene som konsollplattformen muliggjør.

Se videoen der Dring kommer med disse påstandene nedenfor.