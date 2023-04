Et stort Xbox Game Studios-salg har startet på Steam

HQ

Hvis du hovedsakelig spiller på PC og har vært nysgjerrig på spill som Grounded, Forza Horizon 5, Ori and the Will of the Wisps, Psychonauts 2 eller kanskje Sea of Thieves er det alle tiders mulighet til å skaffe dem nå.

Microsoft har sparket i gang et Xbox Game Studio Steam Publisher Sale, som inkluderer en hel masse spill og innhold til overraskende lave priser. Gå over hit for å bla gjennom alt som tilbys. Salget avsluttes 4. mai.