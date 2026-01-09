Et toghorn avbryter kampen mellom Andreeva og Kostyuk i Brisbane, og hele stadion jubler

HQ

Den russiske spilleren Mirra Andreeva, nummer 9 i verden, ble eliminert fra kvartfinalen i Brisbane International av den ukrainske spilleren Marta Kostyuk, rangert som nummer 26 i verden. Kostyuk har hatt en imponerende rekke i Brisbane, med to strake topp 10-seire, etter seieren over Amanda Anisimova, som er nr. 3 i verden: Hun når sin første semifinale på 21 måneder, siden Stuttgart-finalen i 2024, der hun tapte for Elena Rybakina.

Hun møter Jessica Pegula i semifinalen. Hvis Kostyuk når finalen, kan hun møte Aryna Sabalenka, der verdens nummer 1 skal forsvare årets første 500 poeng.

Kampen gikk imidlertid viralt av andre grunner: en komisk scene da et tog tutet to ganger i nøyaktig samme øyeblikk da Andreeva var i ferd med å serve. Begge hornene skjedde med ballen i luften, og det virket umulig tilfeldig. Det andre hornet førte til at hele stadion lo og jublet, et morsomt og muntert øyeblikk for å lette på spenningen i kampen.