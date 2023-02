Etrian Odyssey Origins Collection lanseres i sommer

Et spill som ble annonsert under Nintendo Direct sent onsdag, men som forsvant litt blant alle de store kunngjøringene og trailerne, var Etrian Odyssey Origins Collection. Det er de tre første titlene i Atlus' labyrintiske utforskningsserie, som nå remastres for PC og Switch i én hendig pakke.

Switch-versjonen har ekstra funksjoner som "Funksjonalitet for kartlegging av berøringsskjerm", noe som sikkert vil komme godt med når du tråkker gjennom en labyrint. Det er også et "remastret lydspor og livskvalitetsforbedringer, inkludert vanskelighetsgrader og lagringsfiler".

Etrian Odyssey Origins Collection lanseres på PC og Switch den 1. juni, og den første traileren og skjermbildene kan sjekkes ut nedenfor.