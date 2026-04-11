Etter 15 år i Hollywood synes Joel Kinnaman at svensken hans er litt rusten

Det er ikke uvanlig at utenlandske skuespillere spiller amerikanske roller i Hollywood-filmer. Som oftest dreier det seg om britiske skuespillere som må justere sin britiske aksent for å høres mer amerikansk ut, men det finnes også mange skuespillere fra andre land, deriblant den svenske stjernen Joel Kinnaman, kjent for sine roller i blant annet The Killing, Robocop og The Suicide Squad.

Før Hollywood-karrieren skjøt fart, medvirket han i flere svenske produksjoner, men dette er nå en sjelden foreteelse ettersom hans bedre betalte internasjonale karriere går så bra. I fjor vendte han imidlertid tilbake til røttene sine da han spilte inn den norske TV-serien Jo Nesbøs Detektiv Hole. Men det var tydeligvis ikke helt enkelt, for Kinnaman forteller i et Screenrant-intervju at han etter så lang tid til en viss grad har mistet sine svenske språkkunnskaper :

"Ja, for meg var det ... du vet, jeg kom til USA for 15 år siden, rundt 2010. Jeg begynte å jobbe her, og jeg har ikke gjort noe hjemme siden da. Så ja, det var litt trippy, og halvveis var jeg litt sur på meg selv. Da jeg flyttet til USA - faren min er amerikaner - har engelsk alltid vært et følelsesladet språk for meg. Noen ganger er det vanskelig å være emosjonell på et nytt språk når man lærer seg et annet, men jeg hadde ikke det problemet. Dialekten handlet likevel om å prøve å høres amerikansk ut.

Når jeg så en tekst på svensk, så jeg automatisk tre eller fire måter å si det på, hvordan jeg skulle rytmisere språket. Jeg var mye mer kreativ på svensk når jeg så en tekst. Men på engelsk handlet det mer om å få det riktig, å få det til å høres amerikansk ut. Men med årene oppdaget jeg at jeg på en måte fikk den evnen på engelsk også - at jeg kunne finne den samme kreativiteten."

Men mens han mestret amerikansk engelsk på denne organiske måten, gikk det litt ut over morsmålet hans. Kinnaman forklarer :

"Og da jeg gikk tilbake og filmet dette på svensk, innså jeg at jeg har et annet utstyr på svensk som jeg ikke har brukt på 15 år. Så det var litt av en aha-opplevelse for meg - jeg må gjøre ting på svensk, i Sverige, regelmessig."

Jo Nesbøs Detektiv Hole hadde premiere på Netflix for to uker siden og har fått gjennomgående høye karakterer ifølge Rotten Tomatoes, med 94 % fra filmkritikerne og 74 % fra publikum. Den er verdt å sjekke ut hvis du er i humør for et hardkokt politidrama - og for å se den svenske skuespilleren Joel Kinnaman slite med det svenske språket.