Etter å ha mislyktes i å gjøre DC Universe-kuttet, er Dead Boy Detectives på vei til Netflix

Det ser ut til at en DC-produksjon faktisk kommer til Netflix i stedet for HBO Max i fremtiden. Som rapportert av The Hollywood Reporter, har dramaet Dead Boy Detectives blitt solgt til Netflix av HBO og DC, alt etter at serien manglet kuttet for James Gunns og Peter Safrans DC Universe's første kapittel.

I følge rapporten sies det at showet "ikke passet med det nye innholdskapittelet" som ble planlagt, og også at på grunn av HBOs travle skifer, ville showet ikke ha vært i stand til å bli markedsført før i 2024, noe som er for langt for produsentene av serien.

Mens Netflix, DC eller HBO har kommentert saken ennå, vil dette sannsynligvis bety at Dead Boy Detectives vil falle inn i DC ElseWorlds kategorien produksjoner når den kommer i fremtiden.

Dead Boy Detectives vil være basert på serien av tegneserier som kommer fra forfatterne Neil Gaiman og Matt Wagner.