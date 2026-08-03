Etter flere tiår med hvalfangst: Det er nå tydelige tegn på at bestanden er i ferd med å komme seg

HQ

Hvaler ble lenge jaktet nådeløst med brutale metoder, og mange arter ble nesten utryddet. Siden 1986 har imidlertid land over hele verden blitt enige om å stanse hvalfangsten nesten fullstendig, et forbud som svært få land for tiden bryter, selv om hvalfangst fortsatt foregår.

Men takket være dette har de store hvalene begynt å komme seg, og AP News melder nå at et sørafrikansk par nylig var vitne til en såkalt «supergruppe», bestående av nesten 300 knølhvaler. Hovedforsker Els Vermeulen fra Universitetet i Pretoria sier:

«Generelt sett kan moratoriet på hvalfangst klassifiseres som en av de sterkeste suksesshistoriene innen bevaring av det marine miljøet.»

Dessverre har ikke alle arter kommet seg, og krigen i Iran har en negativ innvirkning på dyrene, men det er fortsatt tegn på at ting går i riktig retning for dem.