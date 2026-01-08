"Etter hotellet, bygg et bordell. Drit i titler, det vi vil ha er betong", hevder sinte Benfica-fans

HQ

Benfica led et katastrofalt nederlag mot Sporting Braga i Taça da Liga (den portugisiske ligacupen) onsdag, og fansen reagerte med et direkte angrep på klubbledelsen i Lisboa: "Etter hotellet, bygg et bordell. Til helvete med titler, det vi vil ha er betong".

Benfica har vunnet den portugisiske ligacupen (også kjent som Allianz Cup, til forskjell fra den mer etablerte Taça de Portugal) hele åtte ganger siden den ble opprettet så sent som i 2007, inkludert i fjor.

Onsdag tapte de imidlertid 3-1 for Braga (som vant i 2024). Laget ligger også ti poeng bak serieleder Porto på tredjeplass i den portugisiske ligaen, noe som er skuffende for José Mourinho, som overtok laget tidligere denne sesongen, 25 år etter at han fikk sin første managerrolle i Lisboa.

Mourinho var faktisk spesielt sint, og han sa til pressen at "han håpet spillerne hans ikke ville sove i natt", at det var flere "uakseptable prestasjoner" og at han ga spillerne sine en tale etter kampen som "endte opp som en monolog".

Fansen reagerer på åpningen av Benfica-hotellet

Benfica-fansen var imidlertid kanskje enda sintere, ettersom et banner som ble hengt opp på Estádio da Luz, refererte til klubbens nylige satsinger: "Etter hotellet, bygg et bordell. Til helvete med titler, det vi vil ha er betong".

De refererte til åpningen av et hotell i Lisboa sentrum, i bygningen der de opprinnelige kontorene deres lå, kalt Benfica 1904, og dekorert med klubbens historie.

Benfica (som, i tillegg til de middelmådige sportslige resultatene, nylig var målet for en korrupsjonsetterforskning i 2024 som involverte deres tidligere president Luís Filipe Vieira og opptil ti direktører i klubben for økonomisk svindel og til og med "usportslig oppførsel".

Åpningen av et firestjerners hotell i Lisboa, som de fleste av deres fans aldri kommer til å besøke, falt naturligvis ikke i god jord hos fansen...