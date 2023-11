Etter Sonics suksess ser Sega nærmere på Yakuza- og Persona-filmer

HQ

Segas driftsdirektør Shuji Utsumi har snakket om å bygge opp selskapets immaterielle rettigheter utenfor videospill. Etter suksessen med Sonics gjenoppliving, både i spill og filmatiseringer, ser det ut til at utvikleren vurderer å forgrene sine andre store IP-er til filmverdenen.

"Vi har nettopp gjenopplivet Sonic i stor stil, ikke bare gjennom spill, men også filmer og TV-serier, og Sonic er også med i Roblox. Og vi samarbeider nå tett med LEGO. Så nå får Sonic nytt liv", sier Utsumi til CNBC .

"Vi har andre store IP-er, og jeg kan ikke si for mye om det, men vi tenker på å gjenopplive andre klassiske Sega-IP-er også. Akkurat nå har vi to andre store IP-er enn Sonic. Den ene er Persona, og også Yakuza-titlene våre. Yakuza er virkelig unikt. Men den store kommer også neste år. Men som sagt prøver vi også å være på mange forskjellige forretningsområder, som Roblox og filmer. Alle disse immaterielle rettighetene kan snart være andre steder enn i spill."

Ettersom Yakuza og Persona ikke nødvendigvis er like gjenkjennelige som Sonic, vil det kanskje kreve litt mer innsats å få filmatiseringer i gang, men det er tydelig at videospillfilmer kan bli en hit, noe The Super Mario Bros. Movie og Five Nights at Freddy's er eksempler på.

