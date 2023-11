Etter to tiår med venting kommer Shantae-oppfølgeren til Nintendo Switch

HQ

Fans av klassiske plattformspill hoppet nok opp av stolen for noen minutter siden da Shantae dukket opp på skjermen på Nintendo Indie World da Shantae Advance: Risky Revolution ble annonsert, en direkte oppfølger til Game Boy Advance-tittelen som ble utgitt for over to tiår siden, men som ikke ble utviklet på flere år.

Shantae Advance: Risky Revolution Shantae vil gjenskape sjarmen fra den unge, lilla heltinnens eventyr og kombinere den med en ny flerspillermodus for fire spillere. Det er ikke oppgitt noen spesifikk dato for Shantae Advance: Risky Revolution, men det vil bli utgitt i 2024.