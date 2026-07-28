Etter «uakseptable» problemer med pålogging og oppstart lover Xbox’ tekniske sjef at «vi skal gjøre det bedre

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I går opplevde mange Xbox-brukere at de ikke klarte å logge seg inn på kontoene sine eller få tilgang til spillene de allerede hadde lastet ned. Dette påvirket også spill fra Xbox-butikken og utgivelsespartnere, som er avhengige av oppstartssystemene og rettighetskontrollene fra «green team»-plattformen. Driftsstansen varte i rundt 16 timer, og selv om Xbox informerte spillerne om at de jobbet med problemet, tok det en stund før tjenesten var tilbake til det normale.

Xbox’ tekniske sjef, Scott Van Vliet, kalte dette «uakseptabelt» i et nytt, omfattende innlegg på X/Twitter, der han sa at Xbox skal gjøre en bedre innsats for å unngå denne typen driftsavbrudd i fremtiden. «I løpet av de kommende ukene vil dere høre mer fra meg om tjenestene våre, plattformen vår og arbeidet vi gjør for å gjøre Xbox bedre. Og det starter med litt åpenhet om denne hendelsen,» skrev han.

Van Vliet forklarte hvordan problemet oppstod, og sa at alt skyldtes en lisensieringstjeneste som Xbox bruker, men som ikke er en del av selve plattformen. Da denne begynte å svikte, førte det til at pålogginger også mislyktes, og at brukerne ikke lenger kunne starte spillene de eier. Vaktteamene kom raskt til unnsetning for å prøve å løse problemet så fort som mulig, men det tok likevel flere timer å få alt opp og gå igjen. Van Vliet undersøker fortsatt deler av problemet, og ser nærmere på hvordan «én tjeneste kunne forårsake så store forstyrrelser, hvorfor gjenopprettingen tok så lang tid, og hva vi må endre for at et enkelt sviktpunkt ikke skal ødelegge kvelden din igjen.»

Det er jo bra at Xbox undersøker dette så grundig, men det er også en klar påminnelse om at et helt digitalt spillbibliotek kan forsvinne rett foran øynene dine, selv om du «eier» spillene.