Etterspørselen etter Xbox-konsoller overstiger tilbudet

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De siste årene har vi for det meste rapportert om synkende Xbox-salg, en situasjon som absolutt ikke ble bedre av Microsofts - under ledelse av Phil Spencer - beslutning om å gi ut alle Xbox-titler på alle plattformer.

Siden Asha Sharma overtok som sjef for Xbox har imidlertid tilliten til det grønne teamet styrket seg betydelig, og det ser ut til at dette begynner å vise seg i salgstallene. The Game Business har et grundig intervju med Xbox-teamets strategisjef, Matthew Ball, som avslører at de nå står overfor et helt annet problem: komponentmangelen betyr at de plutselig ikke har nok konsoller til alle som ønsker en Xbox Series S/X :

"Mange klager over manglende tilgang på Xbox-konsoller... Jeg kan si deg med sikkerhet at etterspørselen etter konsollene våre overstiger tilbudet. Vi plasserer dem i så mange butikker som mulig, og vi produserer dem så raskt som mulig. Det er en alvorlig begrensning på hvor raskt vi kan gjøre det."

For øvrig er det ikke bare Xbox Series S/X som merker virkningen av komponentmangelen. Selv det kommende og mye omtalte Project Helix (den neste Xboxen) ser ut til å ha blitt påvirket, noe som tvinger Microsoft til å omprioritere akkurat nå :

"Vi jobber veldig hardt for å revurdere alt vi kan om Helix, som er en konsoll vi er forpliktet til å levere, og vi er svært klar over hvordan vi må endre oss som selskap for å sikre at den er rimelig og fleksibel.

Vi jobber hardt for å tenke nytt om hvordan konsollmodellen kan se ut, ikke på en ekskluderende måte, men på en tilleggsorientert måte."

Vi forventer å høre mer om Helix i november når Xbox fyller 25 år. Tanken om at komponentmangelen vil avta i løpet av det neste året virker langt på vei, og de fleste tegn tyder snarere på at den kan bli verre.