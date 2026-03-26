EU anklager Pornhub og tre andre pornosider for ikke å holde barn ute

Pornhub, Stripchat, XNXX og XVideos er alle i søkelyset etter at en ti måneder lang etterforskning konkluderte med at deres aldersverifiseringspraksis rett og slett ikke holder mål. En enkelt avkrysningsboks som bekrefter at du er 18 år? Ikke godt nok, sier Brussel.

Hvem blir tiltalt?



Pornhub: Eies av Aylo Freesites, registrert på Kypros.



Stripchat: Et datterselskap av Technius, også registrert på Kypros.



XNXX: Drives av NKL Associates, et tsjekkisk selskap.



XVideos: Drives av WebGroup Czech Republic, en tsjekkisk enhet.



Som Reuters rapporterte, sa EUs teknologisjef Henna Virkkunen det i klartekst: Barn når dette innholdet i stadig yngre alder, og plattformene må implementere reelle, personvernbevarende alderskontroller, ikke utydelige sider og innholdsadvarsler som hvem som helst kan klikke seg forbi.

Kommisjonen anklager også selskapene for å være mer opptatt av sitt eget omdømme enn av risikoen for mindreårige, en spissformulert irettesettelse som signaliserer hvor alvorlig tilsynsmyndighetene tar dette. Hvis plattformene blir funnet skyldige, risikerer de bøter på opptil 6 % av den globale årsomsetningen. De fire selskapene (som eies av kypriotiske og tsjekkiske moderselskaper) har nå mulighet til å svare før en endelig avgjørelse blir tatt.